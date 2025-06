Arman Tsarukyan rebate Ilia Topuria e cutuca Charles do Bronx

Arman Tsarukyan não deixou barato a provocação de Ilia Topuria e respondeu à altura nas redes sociais. Escalado como reserva oficial para a aguardada disputa de cinturão vago dos pesos-leves (70 kg) entre o georgiano e Charles 'do Bronx' Oliveira, no UFC 317, o armênio aproveitou a oportunidade para se posicionar - e ainda deixou uma indireta ao brasileiro.

Durante entrevista ao 'New York Post Sports', o ex-campeão dos penas (66 kg) afirmou que Tsarukyan "não tem chances" contra ele e que, "no primeiro minuto de luta", o adversário partiria diretamente para as quedas. A resposta veio pouco depois, em tom firme, através do X (antigo Twitter).

"É melhor você rezar para nada acontecer com o Charles, porque eu sou o pior casamento possível para você na divisão. Existe um motivo para você estar enfrentando o cara que eu já bati e não eu por aquele cinturão", disparou o reserva, relembrando sua vitória por decisão devidida sobre Do Bronx em abril de 2024.

A declaração não apenas rebate a fala de Topuria como também alfineta, de forma indireta, o brasileiro - que ganhou nova chance de disputar o título. Em sua última aparição no octógono, Charles superou Michael Chandler e, por conta de seu histórico, foi o escolhido para disputar o cinturão vago após Islam Makhachev, até então campeão, subir de categoria.

Reserva de luxo

A rivalidade entre os nomes do topo da divisão segue em alta, e o papel de substituto técnico dado a Tsarukyan, que é o número um do ranking da categoria, pode se tornar decisivo caso algum contratempo tire um dos protagonistas da luta principal. Enquanto isso, o duelo verbal continua a esquentar os bastidores do UFC.

You better pray nothing happens to Charles, because I'm the worst possible matchup for you in this division. There's a reason you're fighting the guy I already beat, and not me, for that belt. https://t.co/qXS0lImDya

- Arman Tsarukyan UFC (@ArmanUfc) June 24, 2025

