Após retorno festejado, Neymar termina semestre como incógnita no Santos

A volta de Neymar ao Santos no início de 2025 mobilizou o clube, a torcida e o futebol brasileiro. Apresentado com festa na Vila Belmiro, o meia-atacante retornou ao time que o revelou com status de estrela e expectativa de protagonismo. No entanto, na prática, o primeiro semestre ficou longe de atender às projeções.

O principal obstáculo enfrentado por Neymar foi a questão física. O camisa 10 sofreu duas lesões musculares na coxa esquerda e, com isso, ficou fora de boa parte dos compromissos do Peixe, incluindo partidas decisivas. Uma das ausências mais sentidas foi na semifinal do Campeonato Paulista, quando o Santos acabou eliminado pelo Corinthians.

Mesmo com as limitações físicas, Neymar conseguiu participar de 12 partidas na atual temporada, com três gols e três assistências. Quando esteve em campo ? seja como titular ou vindo do banco de reservas ?, o Santos teve desempenho bem superior: foram seis vitórias, três empates e apenas três derrotas, com 16 gols marcados e apenas seis sofridos. Isso representa um aproveitamento de 58,3%.

Por outro lado, a ausência do camisa 10 teve impacto direto no rendimento da equipe. Sem Neymar, o Alvinegro Praiano venceu apenas uma vez em dez jogos, somando ainda três empates e seis derrotas. Nesse recorte, o time santista teve aproveitamento de apenas 20%, com 15 gols sofridos e dez marcados.

Além das lesões que marcaram seu retorno, o futuro de Neymar também seguiu como pauta nos bastidores do Santos. O clube anunciou oficialmente a renovação do contrato do camisa 10, agora válido até dezembro de 2025. No entanto, o novo vínculo não garante sua permanência até a Copa do Mundo de 2026 de forma automática.

Isso porque o acordo prevê uma cláusula de extensão por mais seis meses ? até junho de 2026 ? que só será acionada caso o jogador atinja metas previamente estabelecidas e haja interesse de ambas as partes. A decisão da diretoria, liderada por Marcelo Teixeira, reflete o desejo de contar com Neymar em alto nível técnico, mas também a necessidade de avaliar seu rendimento em campo para que a renovação total valha o investimento.