Após empate e eliminação no Mundial, Boca amplia incrível jejum de vitórias

Imagem: Patrick Smith - FIFA/FIFA via Getty Images

Eliminado no Mundial de Clubes sem nenhuma vitória, o Boca Juniors vive um longo jejum de vitórias que já tem dois treinadores nas contas.

O que aconteceu

A última vitória do Boca Juniors foi no dia 19 de abril. Neste dia, o time então comandado por Fernando Gago venceu o Estudiantes por 2 a 0, na 14ª rodada do Campeonato Argentino.

De lá para cá, foram três derrotas e quatro empates. O time perdeu para River Plate (2 a 1), Independiente (1 a 0) e Bayern (ALE) (2 a 1) e empatou com Tigre (1 a 1), Lanús (0 a 0 e vitória por 4 a 2 nos pênaltis), Benfica (2 a 2) e Auckland City (NZE) (1 a 1).

No período, a equipe amargou duas eliminações: nas quartas de final do Campeonato Argentino e na primeira fase do Mundial de Clubes. Apesar disso, a equipe conseguiu uma classificação nos pênaltis na liga local.

O jejum já derrubou um treinador e ainda segue com o segundo. Fernando Gago foi demitido e Miguel Ángel Russo assumiu o time antes do Mundial - onde não conseguiu vencer.

No Mundial de Clubes, o Boca esteve perto de vencer duas vezes. A equipe saiu na frente contra o Benfica e contra o Auckland City, mas levou o empate.

O jejum vai durar mais um mês, já que o Boca só volta a jogar no dia 13 de julho. É quando começa o Campeonato Argentino.