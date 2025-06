Após cobrança, Fabinho garante presença de Memphis em reapresentação do Corinthians

O executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, garantiu que Memphis Depay está presente na reapresentação do elenco alvinegro, que está de férias e volta aos treinos neste sábado, dia 28 de junho, no CT Dr. Joaquim Grava. Na última terça-feira, como adiantou a Gazeta Esportiva, o holandês notificou o clube por uma dívida de R$ 6,1 milhões e ameaçou não cumprir suas obrigações trabalhistas caso o Timão não resolvesse a pendência.

Fabinho, que acompanhou o jogo do time sub-20 contra o Vasco nesta quarta-feira, no Parque São Jorge, disse que mantém contato com Memphis e espera a volta do atacante junto com os demais atletas. O dirigente também destacou o profissionalismo do camisa 10.

"Eu tenho contato com todos os atletas. É claro que nesse momento de férias a gente fala um pouco menos, mas estou sempre em contato, e não foi diferente com o Memphis. O atleta vai se apresentar normalmente, não tem nada que tire isso dele, é um atleta super profissional, super dedicado, e a gente está aguardando não só a apresentação dele, mas de todos os atletas", disse o executivo ao ge.

Memphis, representado por advogados, notificou o clube sobre a quantia pendente no último dia 15 de maio, quando o Corinthians ainda era gerido por Augusto Melo.

Nessa terça-feira, o jogador realizou uma segunda notificação, esta recebida pela gestão interina de Osmar Stabile, quando afirmou ter sido ignorado sobre a primeira demanda, e exigiu que o Corinthians resolva todas as pendências com ele até o final desta quarta-feira, 25 de junho.

Segundo o documento, o Corinthians ainda não efetuou o pagamento dos R$ 4,7 milhões que o jogador tem direito, por força contratual, pela conquista do título do Campeonato Paulista deste ano. Além disso, o clube está devendo R$ 1,4 milhão referente aos direitos de imagem do atleta.

Questionado sobre a dívida, Fabinho disse que ficou sabendo do caso na terça e confia que a diretoria interina, presidida por Osmar Stabile, solucionará o problema.

"Uma coisa (pagamentos) não interfere na outra (reapresentação). Ele é um atleta que tem os seus advogados, e seus representantes que vão cuidar dos seus dos seus direitos, é normal. Isso, para mim, é visto com muita naturalidade, porque futebol sempre foi assim. E o Memphis está preparado para voltar no sábado, se apresentar, se preparar, junto com os seus companheiros", afirmou.

"Eu soube ontem dessa situação e, no primeiro momento que eu tive a informação, acionei o presidente, que acionou todo o corpo jurídico e financeiro, enfim, todos os setores responsáveis por isso. Neste momento que eu falo contigo, certamente já estão falando com a equipe do atleta, então vamos agora nos focar para sábado, preparando o ambiente para que essa retomada seja muito importante para todos nós", concluiu.

No próximo jogo do Timão em casa a biometria facial será obrigatória para entrar na Neo Química Arena. Os jogadores do Coringão prepararam uma explicação de como fazer o cadastro da biometria no Fiel Torcedor e garantir o ingresso. Faça o seu cadastro, complete os seus dados e... pic.twitter.com/6hvafedFmk ? Corinthians (@Corinthians) June 24, 2025

Se o Corinthians não conseguir cumprir com o pedido de Memphis, o holandês estabelece que o clube cesse a exploração de sua imagem e se reserva ao direito de interromper as suas obrigações trabalhistas. Além disso, os advogados do atleta avisaram que será acrescido à dívida juros de cerca de R$ 150 mil.

Apesar de ameaçar não se reapresentar, o atleta publicou um vídeo em suas redes sociais indicando que está retornando ao Brasil. Durante o período de férias, o atacante visitou Ibiza, na Espanha, e Mônaco.

O Corinthians, em nota enviada à reportagem, alegou que não tinha conhecimento da primeira notificação feita pelos advogados de Memphis e garante ter tomado as medidas necessárias para resolver o assunto. Augusto Melo, por sua vez, admitiu que tinha pendências com o camisa 10.

A Gazeta Esportiva apurou que os direitos de imagem cobrados por Memphis venceram em 20 de junho. Ou seja, foram quatro dias de atraso até a segunda notificação. Quando afastado da presidência, Augusto deixou as premiações atrasadas, mas não os valores referentes à imagem do holandês.