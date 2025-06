Aníbal trabalha no campo, e Palmeiras segue preparação para enfrentar o Botafogo no Mundial

O Palmeiras seguiu, na tarde desta quarta-feira, a preparação para encarar o Botafogo, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Nesta quarta-feira, o Verdão fez o primeiro treino em campo, na Universidade da Carolina do Norte, em Greensboro (EUA), depois do empate contra o Inter Miami.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na última rodada seguiram cronograma de atividades regenerativas na estrutura do Núcleo de Saúde e Performance no hotel onde o clube está concentrado. O restante foi ao gramado da UNC para um treino técnico, com trabalhos de posse de bola, marcação, passes, finalizações e um jogo de sete contra sete, em campo reduzido.

O zagueiro Murilo passou por exames e teve detectada uma lesão na coxa esquerda, o que o torna desfalque para o duelo contra o Botaofogo. Por outro lado, o meio-campista Aníbal Moreno pode voltar a ser relacionado para o confronto. O camisa 5, com edema na coxa direita, foi desfalque contra o Inter Miami. O atleta evoluiu na recuperação e vive a expectativa de ser opção para Abel e, nesta quarta-feira, treino à parte no gramado.

A equipe, porém, ainda entra em campo com o alerta ligado pelos pendurados, que passaram ilesos na última rodada da fase de grupos. Estão com um cartão amarelo Gustavo Gómez, Giay, Piquerez, Raphael Veiga, Richard Ríos, Felipe Anderson e o técnico Abel Ferreira.

O Palmeiras mede forças contra o Botafogo neste sábado, às 13 horas (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes.

O Verdão avançou ao mata-mata da competição com a melhor campanha do Grupo A. Foram dois empates (Porto e Inter Miami) e uma vitória (Al Ahly). Do outro lado, o Botafogo foi o segundo colocado do Grupo B, com dois triunfos (PSG e Seattle Sounders) e uma derrota (Atlético de Madrid).