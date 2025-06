Allan destaca poder de reação do Palmeiras e celebra chances no Mundial: "Fruto de muito trabalho"

O meio-campista Allan foi destaque no Palmeiras no empate por 2 a 2 com o Inter Miami, na última segunda-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. Ele saiu do banco de reservas e deu assistência para o gol de Paulinho, que abriu caminho para o empate alviverde, no Hard Rock Stadium. A Cria da Academia valorizou o poder de reação do time e celebrou as chances que vem recebendo.

Allan foi acionado por Abel aos 22 minutos do segundo tempo do duelo e deu o passe para gol de Paulinho aos 34. Depois, aos 41, Mauricio deixou tudo igual. Antes disso, ele também já tinha atuado contra o Porto, no empate se gols da estreia.

Já contra o Al Ahly, ficou fora dos relacionados. A delegação conta com 29 jogadores, mas apenas 26 podem estar relacionados: 11 titulares e 15 no banco de reservas. Somando os dois compromissos, Allan tem pouco mais de 47 minutos jogados em 270 possíveis.

"Sabíamos que seria um campeonato difícil, é muito diferente, de tiro curto. Não fizemos um bom jogo no primeiro tempo contra o Inter Miami, mas mostramos nosso poder de reação. Mas conseguimos nosso primeiro objetivo, que era nos classificarmos em primeiro. Estou muito feliz pelo momento que estou vivendo aqui ao lado dos meus companheiros, é fruto de muito trabalho. Só agradeço a Deus por estar vivenciando isso", disse Allan.

O Palmeiras, com cinco pontos, avançou às oitavas de final na liderança do Grupo A, e pegará o Botafogo, que avançou na vice-liderança do Grupo B. A bola rola neste sábado, às 13 horas (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

"É um adversário que conhecemos bem, enfrentamos pelo Brasileiro antes de viajar para o Mundial, sabemos como jogam. É ver o que o Abel tem para nos passar e nos preparar bem durante a semana para fazer um bom jogo no sábado", projetou.

Mirando mais espaço, Allan deve seguir à disposição de Abel Ferreira para o duelo contra os cariocas. Nesta temporada, o camisa 40 disputou 22 jogos pelo Palmeiras, sendo cinco como titular. Além disso, tem dois gols e duas assistências pelo profissional.