Afastado do Corinthians, Augusto Melo contrata conselheiro do São Paulo para defesa no caso VaideBet

Afastado do Corinthians desde o dia 26 de maio, Augusto Melo contratou mais um profissional para ajudar sua defesa, que tenta, por meio de processos judiciais, reconduzi-lo à presidência do clube. Trata-se do advogado Marcio Sayeg, que trabalha no escritório Hasson Sayeg, Novaes e Venturole, e exerce o cargo de diretor e 1º secretário do Conselho Deliberativo do São Paulo.

A Gazeta Esportiva teve acesso, com exclusividade, a documentos que comprovam a inclusão do escritório no processo. O advogado foi adicionado "com reservas de iguais", ou seja, ele vai integrar a defesa de Augusto Melo, colaborando junto aos demais advogados que já estão no caso.

Conselheiro do São Paulo, Marcio representará o escritório Hasson Sayeg, Novaes e Venturole por atuar nas áreas de Direito Penal e Processual Penal. Ele, portanto, auxiliará os escritórios de José Eduardo Cardozo, ex-Ministro da Justiça, e Ricardo Jorge, ex-diretor administrativo do Corinthians, que juntos formam a defesa do presidente afastado.

O ingresso de Sayeg chamou a atenção dentro do Parque São Jorge por dois motivos: 1) o fato de Augusto ter contratado mais um profissional de alto custo financeiro; 2) a curiosidade por Sayeg ter ligação com o Tricolor do Morumbi, assim como Sérgio Moura e Alex Fernando André, o Alex Cassundé.

Marcio Sayeg, advogado contratado por Augusto Melo, acumula as funções de diretor de futsal e conselheiro do São Paulo (Foto: Reprodução/Instagram)

Na manhã desta quarta-feira, aliados de Augusto Melo sofreram nova derrota na Justiça. Ele apresentaram recurso em um processo movido contra o próprio Corinthians, o presidente interino, Osmar Stabile, e o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, mas o pedido foi indeferido. A ação tinha como objetivo validar os atos do dia 31 de maio, no Parque São Jorge, e consequentemente devolver Augusto ao posto de presidente do clube.

Esta foi apenas uma das várias tentativas de Augusto Melo ou aliados dele de judicializar o processo de impeachment e colocá-lo de volta ao poder. Até o momento, todas as ações foram indeferidas pela Justiça. Como antecipou José Eduardo Cardozo em nota enviada à Gazeta Esportiva, ainda em maio, a ideia da defesa do mandatário é discutir "todas as nulidades, em todas as instâncias da Justiça".

Augusto Melo foi afastado da presidência do Corinthians no último dia 26 de maio. Na oportunidade, o Conselho Deliberativo do clube se reuniu no Parque São Jorge e decidiu, por ampla maioria, aprovar o processo de impeachment do então presidente por conta do caso VaideBet. O mandatário, vale lembrar, foi indiciado pela Polícia Civil de São Paulo pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro pelo suposto envolvimento no escândalo envolvendo a intermediação do contrato de patrocínio com a casa de apostas.

Além de meios judiciais, Augusto pode retornar as suas funções por meio da Assembleia Geral. No encontro, os associados do clube irão votar para ratificar ou não a decisão do Conselho. Se os sócios aprovarem novamente o impeachment, o mandatário será definitivamente destituído. Caso contrário, ele volta á presidência normalmente e o caso é encerrado.

A Assembleia está marcada para o dia 9 de agosto de 2025, das 9h às 17h (de Brasília), no Parque São Jorge.