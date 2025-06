Adversário do Fla, Neuer cita otimismo no Mundial apesar de tropeço contra Benfica

O Bayern de Munique foi derrotado pelo Benfica por 1 a 0 na última rodada do grupo C da Copa do Mundo de Clubes. Apesar da derrota e, consequentemente, a classificação em segundo lugar, Manuel Neuer, goleiro do time alemão, disse estar otimista.

"Precisamos começar com intensidade no próximo jogo contra o Flamengo. Sinceramente, estou otimista com o segundo tempo e com o que conquistamos com a nossa equipe, como criamos as chances. Se conseguirmos jogar os 90 minutos nesse ritmo e com a forma como criamos as chances, fico otimista com o torneio", disse Neuer à FIFA.

O alemão também comentou o desempenho da equipe e ressaltou a melhora na segunda etapa.

"O início do primeiro tempo não foi tão bom, mas vimos outro time no segundo tempo, com o ritmo que jogamos, a posse de bola que tivemos e como defendemos também. Foi muito melhor do que como começamos no primeiro tempo e acho que a intensidade foi muito maior. Mas perdemos o ritmo e isso foi fundamental.", completou Neuer.

Com o revés diante do Benfica, o Bayern enfrentará o Flamengo, que se classificou em primeiro lugar no grupo D com duas vitórias e um empate. A bola rola no próximo domingo, às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.