Zagueiro do Inter é suspenso após ofender arbitragem com palavrão em derrota para o Corinthians

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva puniu o zagueiro Vitão, do Internacional, com dois jogos de suspensão por ofensas à arbitragem após a derrota de 4 a 2 para o Corinthians, em duelo disputado no dia 3 de maio, pelo Campeonato Brasileiro.

Ao final do jogo, revoltado com a derrota, o atleta colorado deu entrevista ainda no gramado e atacou verbalmente o juiz Paulo César zanovelli. "Bota esse árbitro c*****, vai ser sempre assim. É 11 contra 12". Por conta dessa declaração, ele foi enquadrado no artigo 243-F "por ofensa contra a arbitragem".

Em função da punição, o defensor vai desfalcar o Internacional para as partidas contra o Vitória e o Ceará. Também denunciado por ter sido expulso no segundo tempo, o volante Bruno Henrique foi absolvido (havia contra ele uma acusação de que teria atirado uma garrafa e danificado a porta).

O Inter ainda foi punido pelos auditores do STJD por retardar o reinício da partida em Itaquera em três minutos. Esse atraso resultou e uma multa no valor de R$ 3 mil.

CORINTHIANS MULTADO POR CÂNTICOS HOMOFÓBICOS

O confronto com os gaúchos também resultou em punição para o Corinthians, mandante do embate. O clube paulista foi denunciado por cânticos homofóbicos e multado em R$ 62 mil.

A denúncia para a acusação foi baseada na súmula e em vídeos da partida, válida pela sétima rodada. Imagens flagraram torcedores do time mandante entoando cantos homofóbicos contra os torcedores gaúchos.