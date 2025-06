Wesley revela interesse de italianos e vê saída do Flamengo como certa: 'Sonho é Europa'

Um dos destaques do Flamengo nesta fase de classificação do Mundial de Clubes, o lateral-direito Wesley considera a sua saída do Flamengo como algo definitivo ao final do torneio organizado pela Fifa.

Valorizado por suas atuações no clube carioca, o jogador disse que foi procurado pela Juventus e a Roma, e afirmou que sonha em jogar na Europa. Ele até conversou com os atletas mais experientes do elenco sobre o assunto.

"Meu sonho é jogar na Europa pelo menos uma vez na carreira. Jogadores mais experientes como Jorginho, Danilo e Alex Sandro me disseram que ir para a Série Série A da Itália seria uma ótima experiência para o meu crescimento e um passo importante na minha carreira", afirmou o jogador em entrevista ao jornal Gazzetta dello Sport.

O periódico informou que dois dos principais clubes do futebol italiano estão interessados em contratar o atleta. Sobre o interesse de Juve e Roma, Wesley preferiu não se aprofundar e colocou a disputa do Mundial de Clubes como prioridade.

"Estamos vivendo o Mundial de Clubes, que está sendo uma experiência maravilhosa e queremos ir o mais longe possível. Sabemos bem qual é a nossa prioridade. Juve e Roma me querem, mas só vou pensar nisso quando terminar o torneio", afirmou.

O Flamengo está atento ao valor de mercado de seu lateral-direito no cenário internacional e já vê o atleta como uma boa chance de reforçar seus cofres. Contando com a possibilidade de venda do jogador, a diretoria vem intensificando as conversas com o reserva Varella, que deve assumir o posto de titular com uma provável saída de Wesley.