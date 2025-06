Wesley, lateral do Flamengo, é especulado por quatro gigantes europeus

Wesley, lateral do Flamengo, é um dos grandes alvos de Chelsea, Juventus, Inter de Milão e Manchester City na próxima janela de transferências. O jogador de 21 anos já atraiu o interesse do Real Madrid, e mais times europeus estão observando o atleta, devido ao seu desempenho na Copa do Mundo de Clubes. A informação é do ge.

Destaque contra o Chelsea na fase de grupos, o clube londrino começou a se movimentar para contratar Wesley. Outras equipes que disputam o Mundial já consultaram o Flamengo. Juventus e Inter de Milão já abriram conversas, enquanto o Manchester City apenas especula o atleta.

Com Wesley sendo especulado desde o começo da temporada, o presidente Luiz Eduardo Baptista declarou que o lateral só sairia por mais de 40 milhões de euros (cerca de R$ 255 milhões). No entanto, com o constante interesse dos clubes europeus pelo atleta, o diretor de futebol José Boto definiu o valor do jogador em 30 milhões de euros (R$ 189 milhões).

Assim, o Flamengo corre para renovar com o lateral direito reserva, o uruguaio Guilermo Varela, de 32 anos. Com contrato válido até o final da temporada, o diretor José Boto está confiante em uma extensão contratual.

Fase do Flamengo

Enquanto a janela de transferências não chega, o Flamengo volta sua atenção para a Copa do Mundo de Clubes. Garantido na liderança do Grupo D, o Rubro-Negro entra em campo nesta terça-feira, às 22h (de Brasília), contra o já eliminado Los Angeles FC, pela última rodada da fase de grupos.

Além da ótima fase no Mundial, o Flamengo vai bem no Brasileirão. Com o campeonato parado, a equipe de Filipe Luís é líder, com 24 pontos.