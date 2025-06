Veja a situação dos jogadores emprestados pelo Corinthians em 2025

Visando enxugar a folha salarial, o Corinthians se desfez de jogadores que estavam sem espaço ou fora dos planos do clube para 2025. Quatro deles integravam o grupo profissional e foram emprestados a outros times. São eles: Fagner, Renato, Pedro Raul e Alex Santana.

Fagner

Fagner, que vinha recebendo poucas oportunidades sob o comando de Ramón Díaz, foi emprestado pelo Timão para o Cruzeiro até o final da atual temporada. Ele terminou 2024 como reserva de Matheuzinho e sendo pouco utilizado.

Até aqui, o lateral direito ainda não engrenou na Raposa. Ele disputou apenas 12 jogos com a camisa celeste, 10 entre os titulares. A situação do experiente jogador melhorou após o início do Brasileirão, quando o ala roubou o lugar que era de William.

Renato

Já o zagueiro Renato, emprestado pelo time alvinegro há mais de dois meses, sequer foi a campo pelo Atlético-GO. O Dragão realizou 12 partidas desde a contratação do defensor, mas ele não foi relacionado nenhuma vez.

No clube goianiense, o Filho do Terrão enfrenta uma forte concorrência. Ele briga por espaço com Wallace, Matheus Felipe, Ferreira, Pedro Henrique, Alix Vinicius e Heron.

Pedro Raul

Dentre os emprestados do Timão, o caso de maior sucesso em 2025 é Pedro Raul. O atacante, que era alvo de críticas da torcida alvinegra, foi cedido ao Ceará até o fim do ano e soma bons números até a pausa para o Mundial de Clubes da Fifa.

Titular absoluto do Vozão, o centroavante disputou 20 jogos pela equipe nordestina e balançou as redes 12 vezes. Ele ainda concedeu uma assistência e conquistou o título do Campeonato Cearense em cima do rival Fortaleza.

Alex Santana

Por fim, o último atleta a ser repassado foi Alex Santana. Ele foi emprestado ao Grêmio até o fim deste ano. O acordo foi fechado por 100 mil dólares, cerca de R$ 560 mil.

Os gaúchos também concordaram em assumir o salário de Alex de maneira integral, uma exigência da atual diretoria alvinegra. Caso o Grêmio queira ficar com o jogador a partir de janeiro de 2026, o Corinthians fixou o valor da venda em 2 milhões de dólares, aproximadamente R$ 11,1 milhões.

O meio-campista já está em Porto Alegre, mas ainda não estreou pelo Imortal em virtude da paralisação para a Copa do Mundo de Clubes.