Vasco busca contratação de Thiago Mendes, ex-São Paulo

O volante Thiago Mendes, ex-São Paulo, é um dos alvos do Vasco para o restante da temporada. O jogador, de 33 anos, foi especulado pelo Tricolor paulista na última temporada, mas agora é sondado pelo Gigante da Colina. A informação é do Lance.

Defendendo o Al Rayyan-QAT nos últimos dois anos, Thiago Mendes tem contrato até dia 30 de junho com a equipe. Assim, o Vasco se interessa pela contratação gratuita do jogador, apenas arcando com os salários.

Revelado pelo Goiás em 2011, Thiago Mendes chegou ao São Paulo em 2015. O volante se destacou por sua polivalência, atuando tanto no meio de campo quanto zagueiro. O atleta saiu do Trciolor em 2017 e passou por Lille e Lyon antes de se transferir para o Al Rayyan, em 2023.

Além de Thiago Mendes, o Vasco busca reforços para o setor ofensivo, incluindo jogadores que atuam na ponta e mais centrais. O meia peruano Sérgio Peña está no radar do Gigante da Colina.

Fase do Vasco

Enquanto a janela de transferências não abre, o Vasco segue se preparando para o retorno do Campeonato Brasileiro. A equipe está na 13ª posição, com 13 pontos.

Além do Brasileirão, o Vasco está vivo nas duas competições eliminatórias. Nas pré-oitavas da Sul-Americana, o time enfrenta o Independiente del Valle. Já na Copa do Brasil, o clube comandado por Fernando Diniz encara o CSA nas oitavas de final.