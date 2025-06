Transmissão ao vivo de Benfica x Bayern de Munique no Mundial: veja onde assistir

Benfica e Bayern de Munique medem forças hoje, às 16h (de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes.

Onde assistir? Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Mesmo com a vitória sobre o Auckland City na última rodada, o Benfica ainda não confirmou presença no mata-mata. Um simples empate garante os portugueses na próxima fase.

Já o Bayern busca fechar a primeira fase com três vitórias. A equipe alemã tem a melhor campanha até aqui, com 12 gols marcados e apenas um sofrido, no triunfo sobre o Boca Juniors por 2 a 1.

Benfica x Bayern de Munique -- Mundial de Clubes 2025