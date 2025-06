Transmissão ao vivo de Auckland City x Boca Juniors no Mundial: veja onde assistir

Auckland City e Boca Juniors medem forças na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), no GEODIS Park, em Nashville, pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes.

Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pelo sportv2 (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Boca entra em campo em busca da primeira vitória e a vaga no mata-mata. Apesar do bom desempenho diante do Bayern de Munique na rodada passada, os Xeneizes acabaram derrotados por 2 a 1.

Eliminado, o Auckland City cumpre tabela. A equipe da Nova Zelândia tem a pior campanha da competição até aqui, com duas goleadas sofridas, 16 gols contra e nenhum marcado.

Auckland City x Boca Juniors -- Mundial de Clubes 2025