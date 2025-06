Técnico do Atlético de Madrid, Simeone culpa goleada para o PSG por eliminação no Mundial

Apesar de ter vencido o Botafogo por 1 a 0 nesta segunda-feira, o Atlético de Madrid foi eliminado na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. Junto com o PSG, os espanhóis eram apontados como favoritos para avançar no grupo e, mesmo com duas vitórias em três jogos, se despediram da competição. Para o técnico Diego Simeone, o principal motivo para o fracasso da equipe foi a goleada sofrida para os parisienses na primeira rodada.

"Conquistar seis pontos no grupo não foi ruim, mas o jogo contra o PSG comprometeu nossa campanha. Todas as decisões naquela partida foram contra nós. No jogo desta segunda, tivemos chances de abrir o placar", afirmou o treinador.

Mérito do Botafogo

No confronto decisivo com o Botafogo, o Atlético de Madrid precisava vencer por três gols de diferença para se classificar. Os Colchoneros poderiam ter aberto o placar logo no primeiro tempo após um suposto pênalti sofrido por Álvarez. Após revisão do VAR, o árbitro entendeu que houve falta na origem do lance e decidiu não marcar a penalidade.

A decisão irritou Simeone e a comissão técnica do Atlético. Questionado sobre a arbitragem, o treinador preferiu destacar o desempenho do adversário.

"Não vou me alongar sobre esse acontecimento. Parabenizo o adversário. Eles trabalharam muito, com honestidade e coragem, defendendo como deveriam. Quando você defende bem e ataca bem, tem mais chances de vencer", ressaltou Simeone.