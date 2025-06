Só falta assinar: Neymar encaminha renovação com o Santos até a Copa do Mundo de 2026

O torcedor do Santos está cada vez mais perto de receber a confirmação que tanto aguardava: a permanência de Neymar na Vila Belmiro. Após semanas de tratativas, o clube e o estafe do camisa 10 chegaram a um acordo para a renovação de contrato. A assinatura que selará o novo vínculo deve acontecer já na próxima sexta-feira (27), data marcada para a reapresentação do elenco após o período de férias.

Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, o principal entrave nas conversas girava em torno do aspecto financeiro. O Santos ainda tinha valores pendentes para quitar os R$ 85 milhões previstos no acordo inicial. A solução encontrada foi o aumento dos valores da renovação e a diluição da dívida: os pagamentos que restavam serão feitos em mais tempo, o que destravou o impasse.

A diretoria, comandada pelo presidente Marcelo Teixeira, trabalhou nos bastidores para garantir a continuidade de Neymar, ao menos até a Copa do Mundo de 2026.

O clube aguardava uma sinalização clara do atleta sobre seu desejo de permanecer, e essa resposta positiva veio nos últimos dias, permitindo que o novo contrato fosse desenhado.

Neymar retornou ao Santos no fim de janeiro e disputou 13 partidas até o momento. Durante esse período, marcou três gols e deu três assistências. No entanto, a passagem tem sido marcada também por problemas físicos: o camisa 10 sofreu duas lesões musculares na coxa esquerda, uma delas que o tirou da semifinal do Campeonato Paulista contra o Corinthians, quando o Peixe acabou eliminado.

A última vez que o craque entrou em campo foi na derrota por 1 a 0 para o Botafogo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, ele foi expulso no segundo tempo após receber dois cartões amarelos.