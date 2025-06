Sete atletas são chamadas para integrar grupo da seleção feminina

O técnico Arthur Elias convocou outras sete atletas para o período de preparação da seleção brasileira na Granja Comary, localizada em Teresópolis, que será de 3 a 10 de julho. As jogadoras vão se juntar ao grupo de 23 atletas que disputará a Copa América, de 12 de julho a 2 de agosto, em Quito, no Equador.

O elenco passa a contar com 30 jogadoras, com o objetivo de ampliar a qualidade técnica das atletas e a evolução de alta performance das meninas durante esse período. Além disso, será promovida a integração entre as jogadoras mais jovens com potencial para servir nas categorias de base das seleções profissionais sub-17 e sub-20.

Antes dessa fase de preparação, a Amarelinha enfrentará a França em um amistoso marcado para o dia 27 de junho, em Grenoble.

As sete atletas convocadas para a seleção são: