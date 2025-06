Sem lutar, Chimaev entra no ranking peso-por-peso do UFC após saída de Jon Jones

A aposentadoria de Jon Jones provocou muitas mudanças nos dois rankings em que o americano figurava: o peso-pesado, onde era campeão, e o peso-por-peso, no qual ocupava o 3º lugar. Além de Tom Aspinall, que foi alçado ao posto de dono do cinturão linear dos pesados, o outro principal beneficiado com a despedida de 'Bones' foi o russo Khamzat Chimaev, próximo desafiante ao título peso-médio (84 kg), que ganhou uma vaga na lista 'pound-for-pound', que classifica os melhores atletas do plantel independentemente de suas categorias de peso.

Escalado para enfrentar o campeão Dricus du Plessis no UFC 319, em agosto, Chimaev agora fecha o top 15 peso-por-peso da liga. Já o lugar de Jones, na terceira posição da tabela de classificação, foi ocupado pelo georgiano Ilia Topuria, ex-detentor do cinturão peso-pena (66 kg) e que vai lutar pelo título dos leves (70 kg) neste sábado, contra o brasileiro Charles 'Do Bronx' Oliveira, 13º colocado na lista.

Aspinall no top 10

Por sua vez, o novo dono do cinturão linear dos pesos-pesados Tom Aspinall subiu três degraus e agora integra o top 10 do ranking peso-por-peso do UFC. O inglês deixou a 11ª colocação e assumiu o 8º lugar da tabela de classificação. Por outro lado, o único atleta a não ganhar posições com a saída de Jon Jones da lista foi o ex-campeão peso-médio e meio-pesado (93 kg) Alex 'Poatan' Pereira, que permanece na 9ª colocação.

Rountree subindo

Quem também se deu bem na mais recente atualização dos rankings do UFC foi Khalil Rountree Jr. O ex-desafiante ao cinturão meio-pesado venceu o ex-campeão Jamahal Hill no último sábado (21), pela luta principal do UFC Azerbaijão, e subiu três degraus no top 15 da categoria. Agora, o nocauteador norte-americano ocupa a 4ª colocação na tabela de classificação da divisão.

