'Sem foco': Colunistas veem Estêvão abaixo das expectativas no Mundial

Apesar de ter sido eleito o craque do jogo em duas oportunidades no Mundial de Clubes, Estêvão ainda não mostrou todo o potencial na competição, avaliaram Alicia Klein e Danilo Lavieri, no Fim de Papo.

Diante do Inter Miami (EUA), o atacante do Palmeiras passou em branco no empate em 2 a 2, que garantiu a liderança do Grupo A e a vaga às oitavas ao clube alviverde.

Na próxima fase, o Palmeiras enfrenta o Botafogo, em jogo marcado para o próximo sábado, às 13h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Alicia: Mais um jogo importante sem contribuir

O Estêvão como ala é a mesma coisa que não ter um jogador. Não conseguiu fazer nada de relevante hoje e sai de mais uma partida importante sem contribuir para o jogo do Palmeiras.

Alicia Klein

Lavieri: Pouco para a expectativa que se tinha dele

Tem a culpa do jeito de jogar do Palmeiras, mas tem a culpa do Estêvão, que não está acertando muita coisa realmente neste Mundial. [...] Muito pouco para a expectativa que se tinha em cima dele e da necessidade que se tem de ele aparecer em jogos travados.

Na zona mista, o Estêvão admitiu que está com dificuldades de ficar com a cabeça focada no Palmeiras. E isso é muito relevante. ele falar dessa forma em um momento como esse. A ponto de a gente pensar se ele deve ser escalado.

Danilo Lavieri

