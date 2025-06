Seleção feminina de futebol faz 2º treino na França e Arthur Elias prioriza sistema defensivo

O técnico Arthur Elias comandou nesta terça-feira a segunda atividade de campo com a seleção brasileira feminina de futebol em solo francês visando o amistoso de sexta-feira, diante da França, no Stades des Alpes. O foco do treino foi a organização defensiva e o comandante da equipe nacional deu ênfase também às cobranças de falta.

As atletas Kaká, Dudinha, Duda Sampaio, Johnson e Mariza, que disputaram a quarta rodada do Campeonato Paulista, se integraram ao elenco somente na parte da noite e não puderam participar da movimentação.

Preocupado em melhorar a transição da defesa para o ataque e também a tomada de decisão nas jogadas individuais o trabalho teve parte de sua programação feita em espaço reduzido.

Para esta quarta-feira, Arthur Elias espera contar com o plantel completo. O local da movimentação vai ser o estádio Jacques Forestier. O amistoso contra a França vai servir como preparação para a disputa da Copa América.

A competição, que vai ser realizada no Equador, começa no dia 12 de julho e a final está marcada para 2 de agosto. O duelo contra as francesas é o último compromisso antes do torneio sul-americano.