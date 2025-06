Seleção Brasileira feminina avança em preparação para amistoso contra a França

Nesta terça-feira, em Grenoble, na França, a Seleção Brasileira feminina seguiu em preparação para o amistoso contra a Seleção Francesa. A bola rola nesta sexta-feira, às 16h10 (de Brasília), no Estádio dos Alpes.

O técnico Arthur Elias comandou o segundo dia de atividades ainda sem todas as convocadas à disposição. As jogadoras Kaká, Dudinha, Duda Sampaio, Jhonson e Mariza, que disputaram a quarta rodada do Campeonato Paulista, se apresentaram por volta das 22h (de Brasília) desta terça ao hotel em que a delegação do Brasil está hospedada, em Aix-les-Bains, em Saboia, região dos Alpes Franceses.

Segundo dia de trabalho concluído ???? A Seleção Brasileira segue firme na preparação para o amistoso desta sexta-feira, em Grenoble. Nesta terça, o grupo foi a campo mais uma vez para intensificar os ajustes sob o comando da comissão técnica. ?Lívia Villas Boas/CBF pic.twitter.com/Xp9lmPWIb1 ? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) June 24, 2025

Arthur Elias iniciou a atividade com um treino de organização defensiva com saídas de contra-ataque. Na sequência, o treinador fez um jogo reduzido e finalizou com bolas paradas ofensivas.

A Seleção Brasileira volta a treinar nesta quarta-feira, desta vez, com o elenco completo que vai enfrentar a seleção francesa.

O duelo contra as francesas é o último compromisso da Seleção Brasileira antes da disputa da Copa América feminina, que acontece no Equador, entre os dias 12 de julho e 2 de agosto.