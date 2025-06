Santos quase desistiu e até tentou ex-São Paulo antes de fechar com Arão

O Santos quase desistiu de Willian Arão e até tentou Thiago Mendes.

O que aconteceu

O Santos teve altos e baixos na negociação com final feliz por Willian Arão. O volante vai assinar até dezembro de 2026, com cláusula de renovação por mais um ano se um determinado número de partidas for atingido.

O Peixe manifestou o interesse em Arão já no começo do ano e quase conseguiu um acordo. Na ocasião, porém, o meio-campista de 33 anos decidiu cumprir o contrato no Panathinaikos. O vínculo no clube grego terminaria no dia 30 de junho.

Com o ex-CEO Pedro Martins, o Santos encaminhou a contratação. Mas a chegada do novo executivo de futebol Alexandre Mattos freou a negociação.

Mattos assumiu as tratativas, e o Peixe viu o aumento nos valores pedidos. O clube da Vila Belmiro entendeu que havia um "leilão" e recuou.

Nesse momento de dúvida, o Santos foi atrás de Thiago Mendes, de saída do Al-Rayyan, do Qatar. O meio-campista de 33 anos esteve no São Paulo antes de jogar no Lille e Lyon, da França.

O Peixe viu números ainda maiores para trazer Thiago Mendes. A conversa não avançou.

Após esse recuo estratégico, o Santos voltou à carga por Willian Arão e conseguiu o "sim" como resposta. O UOL apurou que o Peixe vê o salário como "justo" pela carreira do volante, campeão pelo Corinthians, Flamengo, Fenerbahçe e Panathinaikos.

Outro reforço praticamente certo no Peixe é o lateral-direito Igor Vinicius, do São Paulo. O Santos ainda negocia por Mayke, do Palmeiras, e quer zagueiro e ponta.