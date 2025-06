Santos pode lucrar R$ 20 milhões com atacante que nem subiu ao profissional

Do UOL, em Santos (SP)

O Santos pode lucrar R$ 20 milhões com a venda do atacante Fernando Pradella, de 16 anos, ao Borussia Dortmund (ALE).

O que aconteceu

O Borussia Dortmund está disposto a pagar 4 milhões de euros (R$ 25 mi) por Fernando Pradella, atacante da equipe sub-17 do Santos. O clube alemão vê "perfil europeu" no Menino da Vila.

Com 80% dos direitos econômicos, o Santos ficaria com R$ 20 milhões. O Peixe ainda poderia manter até 15% de uma venda futura.

Os empresários do atleta conversam com o Dortmund e pretendem se reunir com o Santos em breve para apresentar de forma oficial essa proposta. O Peixe aguarda a confirmação, mas gosta da ideia. O interesse foi inicialmente publicado pelo GE.

Se concluído o acordo, Fernando Pradella só iria para Dortmund em 3 de julho de 2027, quando completará 18 anos. Ele atua pelo sub-17 atualmente e já teve oportunidades no sub-20, mas ainda não subiu para o elenco profissional.

A Epic Sports, empresa que administra a carreira de Pradella, é especialista em vendas de jogadores de menos de 18 anos. A firma está negociando Ângelo, lateral-direito do São Paulo, por 5 milhões de euros (R$ 32 mi) ao Strasbourg, da França, que pertence ao mesmo grupo do Chelsea. A Epic também negociou Kendry Páez, do Independiente del Valle, ao Chelsea.