Santos perde do Flamengo e amarga 6º jogo seguido sem vitória fora de casa no Brasileiro sub-20

Nesta terça-feira, em confronto válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, o Santos visitou o Flamengo no Estádio Luso-Brasileiro, perdeu por 2 a 1 e amargou sua sexta partida seguida sem triunfar como visitante.

Com a derrota, o Santos permaneceu com 18 pontos, na 11ª colocação da tabela, e aumentou sua sequência sem vitórias na competição nacional para seis embates fora de casa (quatro derrotas e dois empates).

Na noite de 24 de junho de 1969, o Santos FC fez história no lendário San Siro. Com vitória por 1 a 0 sobre a Internazionale de Milão, o Peixão conquistou a Recopa Mundial de 1968, tornando-se o único supercampeão mundial da história do futebol! A competição reunia o campeão da... pic.twitter.com/BzWguHdOcI ? Santos FC (@SantosFC) June 24, 2025

Já do outro lado, com o triunfo sobre o Peixe, o Flamengo alcançou 23 somados, agora na 16ª posição do torneio.

O Santos retorna aos gramados no próximo sábado, às 15h (de Brasília), quando visita o Taubaté, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Na quarta-feira, também às 15h, o Flamengo visita o RB Bragantino, pela 16ª rodada do Brasileiro.