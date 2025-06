Santos: Colunistas veem renovação de Neymar como casamento de conveniência

O Santos anunciou hoje que chegou a um acordo para a renovação do contrato com Neymar. Alicia Klein e Milly Lacombe debateram a continuidade do camisa 10 na Vila Belmiro.

O novo vínculo de Neymar com o Santos é válido por mais seis meses, até o fim de 2025. No período, o clube alvinegro disputará apenas o Campeonato Brasileiro.

Milly: Renovação é triste para o Santos

Quanto mais a torcida do Santos vai aguentar? O Neymar falou que quase foi jogar o Mundial pelo Fluminense, depois o pai do Neymar disse que ouviria propostas nos EUA. Fica a impressão de que não chegou nada e que o Neymar fica no Santos mesmo. É muito triste. De repente, ele volta a ser o Neymar, mas eu não contaria com isso.

Milly Lacombe

Alicia: Neymar no segundo semestre deve ser o mesmo

Parece muito mais um casamento de conveniência em que ninguém está plenamente satisfeito. O Santos precisa esticar o pagamento dessa dívida e tentar recuperar um investimento em que ainda não recebeu retorno esportivo. O Neymar não deve ter recebido nenhuma grande proposta do futebol mundial ou dificilmente ficaria no Santos.

Alicia Klein

