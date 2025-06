Saiba o que pensa Crespo sobre remanescentes de 2021 no elenco do São Paulo

Hernán Crespo reencontrará alguns jogadores que já comandou em 2021, em sua primeira passagem pelo São Paulo. Nomes como Luciano, Arboleda e Luan seguem no elenco tricolor, porém, não é garantia que esses atletas, bastante utilizados pelo argentino há quatro anos, serão as primeiras escolhas desta vez.

Arboleda e Luciano seguem como destaques do São Paulo. Ambos chegaram a ser preteridos por Luis Zubeldía em algumas oportunidades, mas sempre que foram acionados acabaram correspondendo. Luan, por sua vez, vive uma situação completamente oposta. O volante está encostado e sequer vinha sendo relacionado para as partidas.

"Seguramente vão me ajudar a conhecer os demais, sei o que pode fazer Luan, Arboleda, Luciano, todos em sua melhor versão, e como pessoas também. Estamos falando de jogadores, mas ao final do dia somos todos pessoas. Para mim isso é importante, conhecer a pessoa", comentou Crespo.

"Conhecendo algumas pessoas é mais fácil, porque depois tenho mais tempo para conhecer outras pessoas. São iguais ou melhores que há quatro anos? Ou são piores? Vamos vendo nos próximos dias como tudo vai acontecer, eles me conhecem, e eu vou começar com vantagem por conhecê-los em relação aos demais. É preciso aproveitar essa vantagem de conhecê-los para ganhar tempo para conhecer os demais", completou.

Luan foi titular absoluto do São Paulo com Crespo. Responsável pelo gol que abriu caminho para o título paulista do Tricolor em cima do Palmeiras, o volante não conseguiu retomar sua melhor forma após a saída do argentino, sofrendo uma grave lesão na coxa esquerda.

Apesar de não ter sido utilizado por Zubeldía, Luan procurou deixar claro para os torcedores são-paulinos que está fisicamente disponível para voltar a atuar. Caberá agora a Hernán Crespo avaliá-lo no dia a dia para definir se o volante será útil, de fato.

O São Paulo se reapresenta nesta quinta-feira, pela manhã, no CT da Barra Funda, iniciando os trabalhos para o segundo semestre. O elenco terá cerca de 20 dias até seu próximo compromisso oficial, contra o Flamengo, no Maracanã. Isso, é claro, se o time rubro-negro não chegar às fases finais do Mundial de Clubes.