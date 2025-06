Ronaldo vê SAF como solução para Corinthians: 'Arrumo dinheiro e embarco'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Ronaldo Fenômeno se mostrou interessado em investir em uma possível SAF do Corinthians. O ex-atacante, que defendeu o clube entre 2009 e 2011, avaliou o cenário atual como " muito complicada", mas afirmou que, caso o Timão mude o modelo de gestão, ele "arruma dinheiro e embarca".

"Infelizmente, não tenho esperança, não. A situação no Corinthians está muito complicada. É uma confusão interna, conselho com a atual gestão, dívida... Acho que a solução é o Corinthians virar uma SAF", disse.

Se o Corinthians decidir virar SAF, eu arrumo o dinheiro e embarco. Isso não é surpresa nenhuma, porque eu acredito muito enquanto clube, massa social e torcida, além do Corinthians ser uma máquina com potencial de retorno Ronaldo, em entrevista ao podcast "Denílson Show"

O ex-camisa 9 já foi dono do futebol do Cruzeiro. Em dezembro de 2021, ele anunciou a compra de 90% das ações da SAF por algo em torno de R$ 400 milhões. Em abril deste ano, Ronaldo vendeu o comando para o empresário Pedro Lourenço. "O torcedor precisa conhecer o seu papel nesse processo todo e não achar que o clube perderá a sua identidade, e isso nós mostramos no Cruzeiro".

Ronaldo Fenômeno em entrevista ao "Denilson Show" Imagem: Divulgação

Ancelotti e CBF

O Fenômeno ressaltou ainda que a chegada de Carlo Ancelotti à seleção brasileira será "bem legal". Ele foi comandado pelo treinador italiano quando defendeu o Milan.

"A chegada do Ancelotti será bem legal para a seleção. Eu conheço bem ele, é um cara de grupo, vai dominar o time e ganhar a galera na resenha. Usará toda sua experiência para ganhar a confiança dos jogadores, porque o treinador precisa saber isso. Ele lembra muito o Felipão nessa forma de trabalhar", disse.

Pré-candidato à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ronaldo avaliou ter sido "obrigado" a desistir da candidatura após não ser recebido pelos mandatários das federações estaduais.

"A CBF precisa saber isolar a seleção brasileira e ela deve ficar longe de toda essa vergonha que está acontecendo. A gente que é do futebol precisa continuar cobrando. Eu fui obrigado a desistir de ser presidente da CBF porque ninguém quis me receber. Só o Reinaldo e o Mauro Silva da Federação Paulista abriram as portas, enquanto as outras Confederações mandaram uma mensagem protocolar de que todos apoiavam o Ednaldo e não podiam me receber".