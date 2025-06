Ronaldo Fenômeno se oferece para investir em SAF no Corinthians: 'Arrumo o dinheiro e embarco'

O ex-jogador Ronaldo Fenômeno revelou recentemente, em entrevista, que gostaria de fazer parte de uma futura SAF no Corinthians. Ele defendeu o clube entre 2009 e 2011, período em que conquistou o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil, ambos em 2009.

"Se o Corinthians decidir virar SAF, eu arrumo o dinheiro e embarco. Isso não é surpresa nenhuma, porque eu acredito muito enquanto clube, massa social e torcida, além do Corinthians ser uma máquina com potencial de retorno", contou Ronaldo ao podcast Denilson Show.

Ronaldo afirmou que não acredita em uma recuperação do Corinthians dentro do modelo associativo atual. O clube atravessa uma crise política com disputas internas pelo poder entre o presidente interino Omar Stabile e o mandatário afastado Augusto Melo.

"Infelizmente, não tenho esperança, não. A situação no Corinthians está muito complicada. É uma confusão interna, conselho com a atual gestão, dívida", disse.

Com experiência na gestão de SAFs, o pentacampeão adquiriu 90% das ações da SAF do Cruzeiro em dezembro de 2021, por cerca de R$ 350 milhões. No ano passado, vendeu sua participação para o empresário Pedro Lourenço por R$ 600 milhões.

Nesta temporada, Ronaldo também vendeu sua parte no Valladolid, da Espanha, para um grupo de investimentos dos Estados Unidos. O clube, que estava sob seu comando desde 2018, confirmou nesta edição em LaLiga o terceiro rebaixamento durante sua gestão.