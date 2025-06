Botafogo: Renato Paiva minimiza ausência de Gregore contra o Palmeiras

Imagem: Stu Forster / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O Botafogo terá uma ausência importante para enfrentar o Palmeiras nas oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa. O volante Gregore terá de cumprir suspensão no duelo de sábado (28), após receber dois cartões amarelos na fase de grupos.

O que aconteceu

Para o técnico Renato Paiva, a ordem é evitar um discurso de lamentação no Botafogo. Ele considera normal perder jogadores em uma competição que prevê suspensões com somente dois amarelos.

Renato Paiva considera que o cartão de Gregore, diante do Atlético de Madrid, era "evitável". Ainda assim, considera que o elenco conta com opções para substituí-lo e manter a qualidade da equipe carioca.

Isso acontece. É muito fácil o jogador ficar fora com apenas dois cartões, principalmente aqueles que atuam mais no sistema defensivo. Não choro as ausências. Quem entrar, vai substituir o Gregore muito bem. Tenho confiança naqueles que estão aqui.

Renato Paiva

O Botafogo enfrenta o Palmeiras pelo Mundial de Clubes no próximo sábado (28), às 13h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA).