Flu: Renato usa aniversário do gol de barriga para dar recado a jogadores

O épico gol de barriga de Renato Gaúcho em final contra o Flamengo, que completa exatos 30 anos amanhã, foi utilizado pelo técnico do Fluminense como recado na véspera do jogo contra o Mamelodi Sundowns, que vale vaga nas oitavas de final do Mundial ao time carioca. Brasileiros e sul-africanos se enfrentam a partir das 16h (de Brasília) pelo Grupo F.

É uma motivação que falo para os meus jogadores. Eu falo para eles: 'eu fiz história com gol de barriga [que rendeu título], e o jogador entra para a história ganhando títulos'. É essa a motivação deles. Não adianta você jogar e não ganhar nada. Você só vai botar o nome na história quando conquistar coisas. O jogador tem que ter esse pensamento de querer ganhar — sempre respeitando o adversário —, mas sem se acomodar Renato Gaúcho

O que mais Renato falou?

Time para amanhã. "A estratégia está pronta, mas vocês vão saber só uma hora antes de que maneira vamos jogar. Estudamos bem o adversário e sabemos das qualidades deles. O ponto crucial é que, da mesma forma que eles gostam da bola, gostamos também. O calor será quase que insuportável, então o time que tiver mais a posse vai se desgastar menos, e isso é uma vantagem. Temos que ter inteligência suficiente para ter mais a posse e cansar o adversário."

Keno e Nonato celebram gol do Fluminense sobre o Ulsan em partida do Mundial Imagem: Elsa - FIFA/FIFA via Getty Images

Segredo para os bons resultados do Flu. "Foram a concentração e o foco no trabalho. Isso eu cobro e passo todos os dias para eles. Você tem que estar focado no seu trabalho e ligado no que está acontecendo dentro do campo. Se você desliga, no futebol as coisas acontecem em dez segundos. Foi o que aconteceu depois da parada técnica no 1º tempo [contra o Ulsan]. Nos acomodamos e tomamos a virada. Poderia ter sido pior. Hoje, a gente poderia fazer o último jogo não valendo nada. Às vezes, vencer esconde os erros da partida, mas para mim não: cobro os erros do grupo."

O que usar dos últimos jogos? "Vou lembrá-los de que o foco usado contra o Borussia Dortmund, apesar do empate, rendeu vários elogios. Ficamos focados. No último jogo, tomamos a virada, mas depois concentramos e tomamos conta do jogo. Nem sempre isso vai acontecer, por isso não podemos dar mole, principalmente em um jogo decisivo como o de amanhã."

Arias comemora gol do Fluminense em jogo do Mundial de Clubes Imagem: FRANCK FIFE/AFP

Arias em alta. "Ele teve um 1º ano com um pouco de dificuldade no Brasil, mas depois começou a jogar seu futebol e tem nos ajudado bastante. É diferenciado e um jogador de seleção que, a cada partida, tem subido de produção. Torcemos para que amanhã ele possa estar em uma tarde feliz para ajudar a gente no nosso objetivo."

América vs Europa. "A parte financeira é uma coisa muito diferenciada. Eles [europeus] têm as condições de ter os melhores jogadores do mundo, e quando você tem atletas deste nível, o futebol se torna mais bonito. Mas isso não quer dizer que eles sejam os favoritos. Na América do Sul, é um pouco diferente. Quando você vê os jogos deles, de alto nível, é bonito. Temos que bater palmas. A parte financeira, sozinha, não ganha jogo. Ver um jogo europeu e depois ver um no Brasil, com a parte financeira menor, é claro que tem diferença — por isso eles ganharam o salário que eles ganham. Mas neste Mundial, estamos vendo que dá para competir com eles."