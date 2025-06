Renato faz mistério sobre ataque e diz que passa 'confiança' a Everaldo

"Chuta, Everaldo!". O grito da torcida virou meme, a crítica virou piada e o fato é que Everaldo continua sendo jogador do Fluminense e pode ser necessário para que o clube passe de fase no Mundial de Clubes da Fifa. Renato Gaúcho não deixou claro se o ataque contra o Mamelodi Sundowns terá Everaldo, como foi contra o Borussia Dortmund, ou Cano, que começou contra o Ulsan. O fato é que o treinador elogiou muito o trabalho que Everaldo faz pelo time e que tem passado "tranquilidade e confiança" para seu jogador.

"Tive outra conversa com ele. O mais importante é aquilo que eu passo para o Everaldo (não o que vem de fora). Daqui a pouco ele vai cair nas graças da torcida. Hoje, não está fazendo gols. Mas taticamente tem sido muito importante para o nosso time e a entrega dentro de campo está me deixando feliz. O importante é o torcedor dar força para o Everaldo", disse Renato em entrevista no estádio Hard Rock, em Miami, onde será disputada nesta quarta a partida decisiva contra o Mamelodi Sundowns.

O Fluminense só precisa de um empate para avançar às oitavas, enquanto os africanos se classificam com uma vitória. No outro jogo do grupo, o Borussia Dortmund enfrenta o já eliminado Ulsan.

"O Everaldo não desaprendeu. Todo jogador tem a má fase que a bola não entra. Daqui a pouco, a bola está entrando. Mas tem que ver as jogadas que está fazendo, a entrega dentro de campo. O atacante de área só aparece para o torcedor quando faz gol, mas para o time não é assim. E daqui a pouco a maré vai mudar e vai começar a entrar. Tenho passado tranquildade e confança para ele."

Nonato, meio-campista do Fluminense, corroborou as palavras do treinador. "O Evê é um cara espetacular. Quem convive com ele no dia a dia sabe o quanto é importante, o quanto contribui, batalha, o quanto de bola que ele ganha, segura o zagueiro na área. Esses detalhes às vezes não ficam claros para quem está vendo de fora, mas para nós é muito claro o quanto ele é importante para nosso estilo de jogo. Tem total confiança de nossa parte e o gol vai acabar saindo na hora certa", falou.

O Fluminense foi o time brasileiro que mais mudou de um jogo para o outro. Taticamente e também nos nomes que Renato mandou a campo. Portanto, há muitas interrogações e, para montar o quebra-cabeças, é preciso estar atento às dicas de Renato.

"A estratégia está pronta, o time está pronto. O ponto crucial é que o time que estiver mais com a bola vai se desgastar menos, é um jogo às três da tarde e com calor. É valorizar a posse de bola para cansar o adversário. Juventude ou experiência? Depende do que você precisa. A minha equipe é mesclada, tem jogadores experientes, tenho uma garotada também. Procurei estudar bem os adversários e colocar isso em campo, experiência maior, juventude maior. As duas coisas são importantes. Não adianta só ter experiência, porque alguém tem que correr. Tenho procurado mesclar e tem dado certo", analisou Renato.

Os outros três times brasileiros já estão classificados para as oitavas de final do Mundial. Palmeiras e Botafogo vão se enfrentar no mata-mata, enquanto o Flamengo jogará contra o Bayern. Falta somente o Fluminense.

"Os outros três já conseguiram. Lógico que sempre vamos trabalhar para conseguir. Mas, se isso não acontecer, não é possível que o Fluminense vá receber críticas. Eu, pelo menos, estou muito satisfeito com meu grupo e esperamos ser premiados com a classificação."