Quais as armas do Flamengo para vencer Bayern no Mundial? Colunistas opinam

O Bayern de Munique (ALE) perdeu para o Benfica (POR) e terminou em segundo lugar no Grupo C. Assim, a equipe alemã encara o Flamengo nas oitavas de final do Mundial de Clubes. No UOL News, Alicia Klein e Milly Lacombe opinaram como a equipe rubro-negra pode derrotar os alemães.

Flamengo e Bayern se enfrentam no próximo domingo, às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, em duelo que vale vaga nas quartas de final.

Milly: Toque de bola e movimentação podem pesar para o Fla

O Flamengo poderia contar com o calor. Hoje, o Bayern perdeu para o calor também. Mas é um time de baixa vulnerabilidade. [...] É um time sólido na defesa, no meio-campo e no ataque. Um time que joga com a bola, vai para cima, usa os lados do campo. É difícil esse jogo.

Contra um time como o Bayern, muito posicional, um Flamengo cheio de movimentações, de toque de bola rápido, que use a linha de fundo, pode se dar melhor. Se tem algum time que pode ganhar do Bayern é o Flamengo. Pode ser. Mas é difícil.

Milly Lacombe

Alicia: Botafogo apresentou mais que o Palmeiras

O Filipe Luís é um dos pontos fortes do Flamengo. Foi a estrela dele que brilhou contra o Chelsea. [...] O Bayern de Munique é muito perigoso. Na primeira rodada, todo mundo deu risada do Auckland City, que é um time amador. O Bayern meteu 10 nesse time. O Boca Juniors empatou com esse time. [...] O Flamengo precisa se preocupar com isso e vai jogar ao estilo do Flamengo, não é se defendendo o jogo inteiro.

Alicia Klein

