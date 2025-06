PVC: Palmeiras não pode deixar Estêvão sair com fama de quem não decide

A falta de foco de Estêvão - admitida pelo próprio jogador - e as atuações ruins até aqui no Mundial de Clubes são motivos suficientes para que ele saia do time titular? Danilo Lavieri e Paulo Vinicius Coelho, o PVC, divergiram durante a Live do Palmeiras.

Estêvão está de saída do Palmeiras. Depois do Mundial de Clubes, ele defenderá o Chelsea (ING), clube com o qual está negociado desde 2024.

PVC: Estêvão não precisa sair do time

Tem que resolver o problema [do Estêvão]. Tem duas maneiras de resolver: uma é tirar ele do time, outra é conversar, trabalhar, tratar e não deixar ele sair do Palmeiras com fama de quem não decide jogo. Tem um, dois, três ou quatro jogos para resolver isso

Paulo Vinicius Coelho

Lavieri: Palmeiras está acima de Estêvão

O Estêvão é uma cria da Academia, tem identificação com o Palmeiras e é triste sair dessa forma, quando pensa no contexto geral. Mas o Palmeiras tem que estar acima disso. Então, se a solução para o Palmeiras for tirar o Estêvão e, eventualmente, ele sair do Palmeiras com essa fama, acontece. Tem que pensar no Palmeiras, não no Estêvão.

Danilo Lavieri

O próximo confronto do Palmeiras no Mundial de Clubes - que pode ser o último jogo de Estêvão pelo clube - é contra o Botafogo, nas oitavas de final da competição. As equipes entram em campo no próximo sábado (28), às 13h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

