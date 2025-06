Promovido a campeão linear, Tom Aspinall revela meta ousada no UFC: "Melhor da Terra"

A aposentadoria de Jon Jones parece mesmo ter mexido com o astral de Tom Aspinall. Recém-empossado campeão linear do UFC, o inglês prometeu aos fãs ser bastante ativo para fazer a divisão dos pesos-pesados destravar. Agora, dias após ter recebido a notícia, o ex-campeão interino traçou uma meta para lá de ousada a ser cumprida por si próprio nos próximos anos dentro do octógono mais famoso do mundo.

Através de um vídeo em seu próprio canal do Youtube, Aspinall estabeleceu a meta de se tornar o melhor peso-pesado da história do esporte. O objetivo, para muitos, é complicado de ser cumprido. Entretanto, com o ânimo renovado e oficialmente líder da categoria mais temida do Ultimate, o atleta inglês parece pronto para tentar colocar seu nome entre os competidores mais icônicos de todos os tempos.

"Vou manter isso o mais ativo possível. Eu quero ser o melhor peso-pesado que já pisou na face da Terra. Vou defender isso (cinturão) o máximo de vezes que conseguir. Vou manter vocês (fãs) entretidos e realmente vou retribuir a todos que me apoiaram no último ano, nos últimos cinco anos, nos últimos dez anos. Agradeço muito o apoio e o carinho de todos. Veremos um campeão indiscutível dos pesos-pesados ??do UFC ativo e em atividade daqui para frente", declarou Tom.

Nomes a serem batidos

A categoria dos pesos-pesados é uma das mais longevas do MMA. Sendo assim, aos 32 anos, Aspinall ainda tem um longo caminho a trilhar pela frente. Mas caso realmente busque cumprir o objetivo estabelecido, o inglês precisa pensar em superar alguns nomes que fizeram história na divisão, seja dentro ou fora do UFC: Fedor Emelianenko, Cain Velasquez, Stipe Miocic, Randy Couture, Fabrício Werdum, dentre outros.

Quem será o desafiante ao título?

Com Jon Jones oficialmente fora da equação e Aspinall promovido a campeão linear, o grande enigma no ar agora gira em torno de quem será o próximo desafiante ao cinturão da categoria. O favorito ao 'title shot' parece ser Ciryl Gane, ex-campeão interino da categoria, atual número 2 do ranking e um desafio inédito para Tom. Também corre por fora o brasileiro Jailton Malhadinho, embalado por duas vitórias. Agora resta saber qual caminho a alta cúpula do Ultimate irá decidir para o futuro da divisão.

