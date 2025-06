Porto flerta com a vaga, empata contra o Al Ahly, e os dois caem abraçados

Porto e Al Ahly empataram por 4 a 4 nesta segunda-feira, em confronto pela terceira rodada do Mundial de Clubes 2025. Com o resultado, as duas equipes estão eliminadas do torneio, e Palmeiras e Inter Miami, que empataram por 2 a 2, avançaram para as oitavas.

Os gols da partida foram marcados por Abou Ali (três vezes) e Ben Romdhane, pelo Al-Ahly, e Rodrigo Mora, William Gomes, Samu e Pepê, pelo Porto. O empate deixou os dois clubes com dois pontos, no grupo A: os portugueses ficaram na terceira posição, enquanto os egípcios encerram sua participação na lanterna.

O Porto ficou a um gol da vaga enquanto o Inter Miami vencia o Palmeiras por 2 a 0. Naquele momento, o duelo contra o Al Ahly estava 3 a 3. Com uma vitória por 4 a 3, o time português iria assegurar a classificação para as oitavas, superando o alviverde no saldo de gols. Porém, a equipe acabou levando o quarto dos egípcios e ainda viu os brasileiros reagirem contra Messi e cia.

As duas equipes classificadas já conheceram seus adversários: o Palmeiras, primeiro colocado do grupo A, terá como adversário o Botafogo, que avançou na segunda colocação do grupo B. Já o Inter Miami se classificou em segundo e vai enfrentar o PSG, líder da chave B.

Como ficou o grupo A

Palmeiras - 5 pontos (2 gols de saldo) Inter Miami - 5 pontos (1 gol de saldo) Porto - 2 pontos (-1 de saldo) Al Ahly - 2 pontos (-2 de saldo)

Como foi o jogo

O Al Ahly começou abrindo o placar na primeira etapa, levou o empate e tomou a frente novamente, com gol de pênalti. Abou Ali foi a estrela da equipe egípcia nos 45 minutos iniciais, marcando um belo gol de esquerda e depois desempatando a partida em cobrança de penalidade. O jovem Rodrigo Mora igualou o duelo driblando o goleiro.

Na segunda etapa, uma chuva de gols bagunçou o grupo A, mas o Porto conquistou o empate na reta final, e Palmeiras e Inter Miami se classificaram. Tanto o elenco português e a equipe egípcia acabaram ficando pelo caminho.

Gols e destaques

Samu em ação durante jogo entre Al Ahly e Porto no Mundial Imagem: Susana Vera/REUTERS

Abou Ali abriu o placar pelo Al-Ahly! Fathi carregou até a entrada da grande área e soltou na ponta-esquerda para o camisa 9, que finalizou forte de esquerda e colocou os egípcios na frente, aos 15 minutos.

William Gomes acertou o travessão. O atacante ex-São Paulo finalizou forte de fora da área, e o chute passou por cima do gol e triscou o travessão. O goleiro El-Shenawy se esticou muito, mas não conseguiu espalmar.

Empate do Porto! Namaso acionou Rodrigo Mora, que tentou um toque, a bola bateu na marcação e voltou para ele, que tirou de El-Shenawy e finalizou bem para igualar o placar, aos 23 minutos.

Claudio Ramos evitou o segundo do Al-Ahly. Abou Ali pediu o passe em velocidade, mas a bola ficou muito distante. O camisa 9 conseguiu a recuperação e tocou atrás para a chegada de William Gomes, que finalizou em boa saída de Claudio Ramos. Na sobra, a defesa tirou da grande área.

Mais um de Abou Ali! O camisa 9 do Al Ahly cobrou penalidade cruzada no canto esquerdo de Claudio Ramos aos 47 minutos da primeira etapa, após Zizo ser derrubado por Fábio Vieira dentro da área.

William Gomes comemora gol marcado pelo Porto contra o Al Ahly Imagem: Susana Vera/REUTERS

William Gomes igualou o placar! O atacante brasileiro abriu espaço pela direita e finalizou colocado. O goleiro nem pulou na bola, e o camisa 7 empatou o confronto, aos 5 minutos da segunda etapa.

Abou Ali completou o hat-trick! De cabeça, o camisa 9 marcou seu terceiro gol na partida e virou o confronto novamente, apenas um minuto depois, aos 6 do segundo tempo.

Samu entrou para fazer o terceiro do Porto! Aos 8 minutos, o centroavante subiu alto de cabeça e acertou o lado esquerdo de El-Shenawy.

Romdhane colocou de novo o Al-Ahly na frente! Com 19 minutos da segunda etapa, o camisa 5 dos egípcios criou bela chance dentro da grande área, cortou para a direita e chutou muito forte no ângulo de Claudio Ramos.

Pepê empatou no finalzinho! O meia do Porto finalizou bem e com categoria para igualar o duelo já aos 43 minutos da segunda etapa, com chute colocado no canto direito do goleiro El-Shenawy.

Ficha técnica

Porto 4 x 4 Al-Ahly

Competição: 3ª rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025

Local: MetLife Stadium - Nova Jersey, EUA

Data e hora: 23 de junho de 2025, às 22h (de Brasília)

Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Gols: Abou Ali, aos 15'/1ºT, Rodrigo Mora, aos 23'/1ºT, Abou Ali, aos 47/1ºT, William Gomes, aos 5'/2ºT, Abou Ali, aos 6'/2ºT, Samu, aos 8'/2ºT, Ben Romdhane, aos 19'/2ºT, Pepê, aos 43'/2ºT

Amarelos: Hany, Ramadan, Dari e Bencharki (Al-Ahly)

Porto: Claudio Ramos; João Mário (Martim Fernandes), Zé Pedro, Marcano e Francisco Moura; Eustáquio, Varela, Fábio Vieira (Gabri Veiga) e William Gomes (Pepê); Rodrigo Mora e Namaso (Samu). Técnico: Martín Anselmi

Al-Ahly: El-Shenawy; Hany, Ramadan, Dari e Koka; Fathy (Dieng) e Ben Romdhane; El Shahat (Kamal), Zizo e Trézéguet (Bencharki); Abou Ali. Técnico: Jose Riveiro