Porto admite decepção com desempenho no Mundial

Três jogos e somente dois pontos no grupo A: o Porto foi uma decepção no Mundial de Clubes. A eliminação precoce no torneio foi confirmada nesta segunda-feira no empate por 4 a 4 contra o Al Ahly, do Egito.

Para o defensor Iván Marcano, capitão do time português, o desempenho nos Estados Unidos confirmou a péssima temporada.

"Durante a temporada, nós não conseguimos atingir os objetivos mínimos. Este último jogo foi o reflexo de tudo isso", confirmou o atleta.

Porto: maus resultados na temporada

Além da eliminação no Mundial, o Porto ficou longe de brigar pelo título português 2024/25. Ficou em terceiro lugar na competição, terminando 11 pontos atrás do campeão Sporting e nove do vice Benfica.

Na Liga Europa, amargou a eliminação diante da Roma. Também não obteve sucesso nas disputas da Taça de Portugal e na Taça da Liga.

Iván Marcano evitou desculpas pelo futebol deficiente do Porto. "Estava calor? Sim, estávamos muito cansados, mas isso não é desculpa porque também estava calor para as duas equipes", disse o atleta, que agradeceu o apoio dos torcedores. "Tentamos dar o nosso melhor, mas não foi o suficiente", completou.