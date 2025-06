Polícia faz operação contra esquema de estelionatário que desviava salários de jogadores de futebol

Nesta terça-feira, as Polícias Civis de Rondônia (RO) e do Paraná (PR) realizaram a "Operação Falso 9", com o objetivo de combater um esquema de estelionato que desviava salários de jogadores de futebol.

Ao todo, 33 mandados judiciais foram expedidos, sendo 22 de busca e apreensão domiciliar, nove de prisão preventiva e dois de prisão temporária, nas cidades de Almirante Tamandaré (PR), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Lábrea (AM) e Porto Velho (RO).

Os criminosos abriram contas bancárias com documentos falsos e dados de jogadores de futebol. Em seguida, solicitavam a portabilidade do salário da vítima para a conta falsa. Assim que os valores eram recebidos, os golpistas transferiam o dinheiro para outras instituições financeiras, compravam produtos e serviços ou faziam saques em caixas eletrônicos, para dificultar o rastreamento e a recuperação do dinheiro.

O montante total desviado ultrapassa R$ 1 milhão. Destes, apenas R$ 135 mil foram recuperados e bloqueados preventivamente. De acordo com informações da TV Globo, entre as vítimas estão Gabriel Barbosa, do Cruzeiro, e Walter Kannemann, do Grêmio.

Após a detecção do golpe, a instituição financeira corrigiu a falha de segurança e ressarciu os jogadores, que não tinham conhecimento dos desvios.

Os investigados vão responder pelos crimes de estelionato, falsa identidade, uso de documento falso, organização criminosa e lavagem de dinheiro. As penas podem chegar até 33 anos de prisão e multa. A investigação da Polícia Civil ainda busca identificar e responsabilizar os demais membros do esquema e encontrar o destino final dos valores desviados.