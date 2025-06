Polícia divulga vídeo de acidente envolvendo Jon Jones em Albuquerque; veja

O jornal 'Albuquerque Journal' divulgou nesta terça-feira (24) imagens de uma câmera corporal da polícia que registram os momentos após um acidente de carro ocorrido em 24 de fevereiro, no qual o ex-campeão do UFC Jon Jones é citado como envolvido. O material revela detalhes da investigação que levou à acusação do lutador por abandonar o local do ocorrido - infração registrada oficialmente em 17 de junho.

Nas imagens, os agentes abordam uma mulher visivelmente alterada, que aparece sem calças e afirma estar sob efeito de álcool e cogumelos. Sentada no banco do passageiro de um veículo danificado, ela informa às autoridades que Jones era o condutor no momento da colisão, mas que ele teria deixado o local logo após o impacto.

Durante a abordagem, a passageira realiza uma ligação telefônica e entrega o aparelho a um dos oficiais, afirmando que quem está na linha é "Jon Jones, o lutador". A voz do homem do outro lado - que soa muito semelhante à do ex-campeão - apresenta sinais de embriaguez e, em tom exaltado, profere declarações interpretadas como ameaçadoras.

"Meus irmãos, eles matam por muito menos", afirma em certo momento.

A declaração fez com que o agente solicitasse reforços, alegando ter sido ameaçado. A conversa foi retomada em uma nova ligação, e os diálogos foram incluídos nos documentos do inquérito.

Segundo a versão apresentada pelo atleta dias após o episódio, ele não dirigia o veículo, tendo sido apenas contatado pela mulher após o acidente. Seu advogado classificou a denúncia como "infundada" e criticou o que chamou de desperdício de recursos públicos.

Histórico complicado

Após ter sua aposentadoria anunciada recentemente por Dana White - o que resultou na perda oficial do cinturão dos pesos-pesados do UFC - Jones, de 37 anos, terá que se apresentar à Justiça em uma audiência marcada para o dia 24 de julho. O episódio reacende discussões sobre o histórico de problemas legais do americano, especialmente aqueles relacionados ao consumo de álcool e a infrações no trânsito.

