Pendurados passam ilesos, mas Abel tem dores de cabeça com duas peças antes das oitavas do Mundial

O Palmeiras chegou para o jogo contra o Inter Miami com o alerta ligado pela lista de sete pendurados: seis jogadores mais o técnico Abel Ferreira. Contudo, todos eles passaram ilesos e não receberam nenhuma nova advertência no empate por 2 a 2, que aconteceu no Hard Rock Stadium, em Miami.

O atletas que estavam pendurados eram Gustavo Gómez, Giay, Piquerez, Raphael Veiga, Richard Ríos e Felipe Anderson. Desses Gómez, Piquerez e Ríos atuaram pelos 90 minutos. Veiga começou entre os titulares, mas saiu no intervalo, enquanto Felipe Anderson nem saiu do banco de reservas.

Apesar disso, o técnico Abel Ferreira terá duas dores de cabeça durante a semana para montar sua equipe, que avançou como líder do Grupo A e disputa vaga nas quartas de final contra o Botafogo. O treinador aguarda recuperação de Aníbal Moreno e reavaliação de Murilo.

O primeiro sofreu um edema na coxa direita ainda contra o Al Ahly e foi ausência contra o time de Miami. Já Murilo, titular nos três jogos, deixou o gramado aos 15 minutos do primeiro tempo ao sentir dores na coxa esquerda justo no lance do gol do Inter Miami que abriu o placar. O jogador será reavaliado pelo Departamento Médico do clube.

Abel, como revelou até mesmo antes do jogo, tem a expectativa de recuperar Aníbal para as oitavas. Em sua ausência, optou pela entrada de Lucas Evangelista no meio ao invés de Emiliano Martínez. Na zaga, caso não tenha Murilo à disposição, às opções são Micael, Benedetti e Naves.

O Palmeiras avançou na liderança do Grupo A, com cinco pontos conquistados. Agora, a equipe enfrenta o Botafogo, segundo colocado da chave B, no próximo sábado. A bola rola a partir das 13 horas (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Esse será o terceiro estádio que o Verdão jogará no torneio. Na primeira fase, atuou contra Porto e Al Ahly no MetLife Stadium, em Nova Jersey, em contra o Inter Miami, na casa deles, no Hard Rock Stadium.