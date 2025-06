Palmeiras: Paulinho e Maurício explicam o que deu errado em empate nos EUA

Paulinho e Maurício, autores dos gols do Palmeiras no empate dramático por 2 a 2 diante do Inter Miami no Mundial, citaram o que deu errado na atuação do alviverde. O time paulista conseguiu encerrar o Grupo A na liderança, mas mostrou desempenho abaixo do esperado nos EUA. Eles falaram ao Sportv.

O que Paulinho falou?

Palmeiras surpreendido. "Foi um jogo extremamente difícil. Pegamos jogadores que são mundialmente conhecidos: Suárez, Alba, Messi... Tivemos uma surpresa no jogo no 1º tempo. A gente não ficou com a bola, diferente do time deles — justamente pelas características que eles tinham."

O que deu errado? "A gente estava muito confuso na marcação. Estava todo mundo muito atrasado para subir, para pressionar... não estávamos bem posicionados e sofremos com isso. No 2º tempo, o professor pediu mais densidade, mais volume, mais tranquilidade também quando não tivesse a bola, que era o que a gente precisava. Não estávamos cuidando da bola.

Mudança de comportamento. "Ele fez as mudanças que tinha que fazer para a gente produzir, buscar as chances de gol, criar bastante e fazer os gols."

O que Maurício falou?

Faltou pressão? "Essa é uma identidade que a gente tem, mas é claro que a gente não quer sempre estar querendo provar isso. A gente quer sempre estar na frente do placar e ter uma tranquilidade maior para poder fazer o jogo, mas teve que ser assim, então a gente fica muito feliz."

O que faltou? "Eu acho que a gente não trabalhou a bola como deveria ali. E sofremos o gol numa desatenção nossa. É uma pena também o Murilo ter se machucado, eu acho que ele conseguiria chegar na bola [do 1º gol], pelo menos para atrapalhar o adversário. Infelizmente ele teve essa lesão. Então foi uma desatenção nossa."

Reação. "Depois, a gente ficou um pouco ansioso demais e deixou eles muito com a posse da bola. Qualquer time que você deixar com a posse da bola e que gosta de ter a posse, fica complicado. Mas a gente conseguiu acertar no segundo tempo e conseguir fazer esse empate importante."