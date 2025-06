Paulinho atualiza condição física e conta se pode jogar mais no Palmeiras

Paulinho não chegou 100% para a disputa da Copa do Mundo de Clubes, e o Palmeiras tem tido cautela com o tempo dado a ele dentro de campo. Antes do confronto com o Al Ahly, Abel Ferreira revelou que não podia usar o atacante por mais de 30 minutos.

Contudo, diante do Inter Miami, o camisa 10 entrou aos nove do segundo tempo e ficou até o apito final. A segunda etapa ainda teve quatro minutos de acréscimos. Ou seja, Paulinho atuou por cerca de 40 minutos. Após a partida, ele foi perguntado sobre sua condição física e revelou que é uma decisão do Departamento Médico e de Abel.

"Isso é com os médicos, com o Abel... É um pouco complicado, mas a gente tem que saber o momento certo de aumentar, de me botar na situação, onde eu possa entregar aquilo que eu posso. Está sendo um pouco difícil, mas eu estou disposto a ajudar o time. Seja de qual forma for. O professor como me bota sempre tem na minha cabeça que eu tenho que produzir, que eu tenho que que jogar para frente, tenho que criar chances, justamente para eu poder aparecer também. Mostrar aquilo que eu posso entregar, que eu sei muito bem. E ajudar o time a pontuar, a fazer os gols, a dar assistência, enfim. Seja lá como for, tem que entrar de alguma forma e produzir", disse à TV Globo.

Paulinho passou por uma cirurgia na tíbia da perna direita para corrigir uma fratura por estresse, no início de dezembro de 2024, ainda quando era atleta do Atlético-MG. Ele chegou ao Palmeiras em janeiro, terminou sua recuperação e tem estado à disposição de Abel desde abril.

Nesse período, disputou apenas 15 partidas, sendo só uma como titular. Além disso, chegou a ser preservado em alguns confrontos, ficando fora até do bando de reservas. O camisa 10 ainda conta com dois gols e duas assistências.

Na reapresentação da equipe em Greensboro, Paulinho deve manter o cronograma individual para controle de carga e permanecer no hotel junto com os titulares, que farão recovery. Os demais, incluindo os que entraram no decorrer do segundo tempo, irão a campo para iniciar a preparação para pegar o Botafogo.

O Palmeiras avançou como líder do Grupo A, com cinco pontos, e tem pela frente o time carioca, que avançou como vice-líder da chave B. As equipes se enfrentam no sábado, a partir das 13 horas (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.