Palmeiras vai com todo peso nas costas contra o Botafogo, diz Arnaldo

No duelo entre Palmeiras e Botafogo nas oitavas de final no Mundial de Clubes, o peso está todo do lado alviverde, opinou o colunista Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte.

Quem vai com o peso, com a mochila nas costas para o duelo brasileiro? É o Palmeiras, não é o Botafogo. O Botafogo fez o inesperado, assim como o Inter Miami: ele está no mata-mata.

O Botafogo já fez bonito no Mundial. O Palmeiras ainda não fez bonito. Então, no confronto doméstico, a responsabilidade maior é do Palmeiras. Quem está devendo mais para o mata-mata é o Palmeiras.

Arnaldo Ribeiro

Além da diferença de desempenho no Mundial, o colunista ressaltou o histórico recente do confronto entre Botafogo e Palmeiras.

O gol do Endrick no Nilton Santos, aquela virada espetacular, já está muito longe. De lá para cá, o Palmeiras viveu o seu pior momento com o Abel e o Botafogo viveu o seu melhor momento da vida. 2024 foi o melhor ano do Botafogo de todos os tempos e foi o pior ano do Abel no Palmeiras, segundo a própria presidente.

O peso está todo nas costas do Palmeiras. Essa é uma questão para ser trabalhada, além da estratégia do jogo, para sábado. O Botafogo vai mais leve que o Palmeiras.

Arnaldo Ribeiro

