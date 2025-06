Da culpa à ansiedade: Palmeiras é salvo por reservas após novela repetida

A noite no Hard Rock Stadium ficou marcada por um mix de sentimentos para a delegação do Palmeiras durante o jogo contra o Inter Miami, que acabou empatado por 2 a 2 e culminou com classificação brasileira para as oitavas do Mundial de Clubes.

Teve culpa, ansiedade... e reservas brilhando

A partida começou estudada, mas ganhou contornos dramáticos para o alviverde aos 15 minutos, quando Allende saiu em disparada durante contra-ataque e abriu o placar para os donos da casa.

A atuação do Palmeiras até o final do 1º tempo assustou. Culpa de quem? De acordo com Abel, dele próprio. O técnico admitiu por ao menos três vezes, após a partida, que era o principal responsável pelo desempenho ruim de seus comandados. A conversa nos vestiários teve, inclusive, tom de consolo.

Entramos bem até sofrermos o gol. Depois, não conseguimos condicionar nosso adversário e permitimos que eles ficassem com a bola. Isso frustrou. Tenho que chamar a responsabilidade para mim porque não ajudei meus jogadores no 1º tempo. Não conseguíamos fazer os 'timings' de pressão. Não ajudei meus jogadores. No intervalo, eu disse: 'galera, tenham a certeza: vai ser impossível fazer pior do que foi o 1º tempo, a tendência é melhorar' Abel Ferreira

Maurício comemora gol marcado pelo Palmeiras contra o Inter Miami no Mundial Imagem: SAM NAVARRO/IMAGN IMAGES via Reuters

Abel conseguiu ajudar, principalmente, nas substituições feitas para o 2º tempo: Maurício entrou no lugar de Raphael Veiga na volta dos vestiários, enquanto Paulinho pisou no gramado dez minutos depois. O técnico, aliás, já havia mexido de maneira forçada na etapa inicial porque Murilo se machucou no gol norte-americano, dando chance a Bruno Fuchs.

O golaço de Suárez não abalou as estruturas palmeirenses, e os dois reservas do sistema ofensivo cravaram um empate aliviante. Primeiro, Paulinho recebeu de Allan — outro acionado durante o embate — e diminuiu, e depois Maurício decretou o 2 a 2 ao aproveitar rebatida da defesa.

Um ansioso Estêvão, por outro lado, atuou durante os 90 minutos, mas não se destacou. O próprio jovem de 18 anos, que jogará pelo Chelsea depois do Mundial, admitiu o nervosismo diante de sua mudança ao futebol europeu.

É muito difícil [focar]. É um sonho que vou realizar, mesmo sabendo que tenho que focar aqui. Tenho que trabalhar, não é fácil. Você tem que manter a cabeça aqui e quanto mais perto vai chegando, a ansiedade e o frio na barriga vão batendo. Estou tentando me focar ao máximo aqui e deixar tudo que preciso aqui para sair daqui bem, com a cabeça erguida e pela porta da frente, sabendo eu dei o meu máximo aqui pelo Palmeiras Estêvão, após Inter Miami 2x2 Palmeiras

Flaco López entrou e mudou o jogo em Al Ahly 0x2 Palmeiras Imagem: Susana Vera/Reuters

Resolver o problema com suplentes, aliás, não é novidade para o Palmeiras neste Mundial. Contra o Al Ahly, o time conviveu com uma novela repetida: um 1º tempo ruim seguido por "ajustes" de Abel que deram certo a partir de mudanças táticas e técnicas.

Na ocasião, Flaco López entrou, participou diretamente do gol contra dos egípcios e balançou as redes pouco tempo depois. Dos quatro gols do alviverde no torneio, portanto, três foram de reservas — e um contra.