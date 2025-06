Palmeiras: Allan faz pedido inusitado a Messi após empate no Mundial

O meia-atacante Allan foi mais um dos jogadores do Palmeiras a 'tietar' Messi após o empate em 2 a 2 entre a equipe brasileira e o Inter Miami, ontem (23). No entanto, o jogador palmeirense fez um pedido diferente ao argentino: as chuteiras.

O que aconteceu

Allan conversou com Messi perto do círculo central, após o apito final. Lá mesmo, ele pediu para levar as chuteiras do argentino.

Messi atendeu ao pedido de Allan. De acordo com o jornal espanhol Marca, o craque argentino entregou os calçados ao palmeirense no túnel para os vestiários.

O Inter Miami, de Messi, chegou a abrir 2 a 0, mas levou o empate palmeirense no final da partida. O resultado não foi ruim para as equipes, que garantiram vagas nas oitavas de final do Mundial de Clubes.

O Palmeiras encara o Botafogo por um lugar entre os oito melhores da competição no próximo sábado (28), às 13h (de Brasília). Já o Inter Miami enfrenta o PSG no dia seguinte, às 13h.