Ônibus do Wydad Casablanca se envolve em acidente nos EUA

O ônibus do Wydad Casablanca (MAR) se envolveu em um acidente de trânsito em Washington, nos Estados Unidos, ontem (23). Quatro membros da comissão técnica, incluindo o treinador Mohamed Amine Benhacem, estavam no veículo. Ninguém se machucou gravemente, de acordo com o clube.

O que aconteceu

Segundo comunicado do clube, o ônibus colidiu com outro veículo. O acidente aconteceu quando os membros da comissão técnica voltavam do local de treinamento para a concentração do clube.

Ainda de acordo com o clube, os quatro funcionários do clube que estavam no ônibus receberam atendimento médico no local. O clube ressaltou que não houve lesões mais graves.

O Wydad já está eliminado do Mundial de Clubes. A equipe está no Grupo G e foi derrotada por Manchester City (2 a 0) e Juventus (4 a 1) nas duas primeiras rodadas.

A equipe marroquina fecha a participação na competição diante do Al Ain (EAU), na próxima quinta (26). As equipes se enfrentam às 16h (de Brasília), no Audi Field, em Washington D.C.