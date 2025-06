Onde vai passar Auckland City x Boca Juniors pelo Mundial? Como assistir ao vivo

Auckland City e Boca Juniors entram em campo hoje, às 16h (de Brasília), no GEODIS Park, em Nashville, pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo sportv2 (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Boca Juniors ainda não venceu e quer a primeira vitória. Os Xeneizes fizeram um bom jogo diante do Bayern de Munique na rodada passada, mas acabaram derrotados por 2 a 1.

Do outro lado, Auckland City é o time com pior campanha no torneio. A equipe da Nova Zelândia sofreu 16 gols em dois jogos e ainda não marcou nenhum.

Auckland City x Boca Juniors -- Mundial de Clubes 2025