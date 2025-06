Oitavas do Mundial já têm dois confrontos definidos; veja os classificados

As oitavas de final do Mundial de Clubes conheceram, nesta segunda-feira, dois confrontos. Em duelo de brasileiros, o Palmeiras enfrentará o Botafogo, enquanto o Paris Saint-Germain medirá forças com o Inter Miami.

A partida entre Palmeiras e Botafogo acontece no sábado, às 13 horas (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Já o embate entre franceses e norte-americanos ocorre às 13 horas do domingo, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

Além das quatro equipes mencionadas, o Flamengo também carimbou seu passaporte às oitavas de final do Mundial, na primeira posição de sua chave. O Rubro-Negro aguarda o segundo colocado do Grupo C para conhecer seu adversário na partida que será disputada no domingo, às 17h, no Hard Rock Stadium, em Miami.

Por fim, Bayern de Munique, Juventus e Manchester City, que também avançaram de fase, ainda não têm suas posições definidas em seus respectivos grupos.