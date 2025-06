Nico Williams comunica ao Bilbao o desejo de rumar ao Barcelona

Próximo de se transferir ao Barcelona, Nico Williams comunicou ao Athletic Bilbao sua intenção de deixar o clube rumo à Catalunha. A equipe do País Basco colocou uma oferta de renovação de contrato à mesa do espanhol, mas seu desejo é deixar o clube. A informação é do jornal El Chiringuito de Mega.

Para contar com o jogador na próxima temporada, o Barcelona terá que pagar a cláusula de rescisão do atacante, avaliada em € 58 milhões (R$ 365 milhões). Conforme o Mundo Deportivo, o pagamento da multa será realizado no primeiro ou no segundo dia de julho.

Nico já tem os termos pessoais acertados com a equipe catalã e apenas o depósito do valor da multa impede a transferência.

Com a contratação confirmada, o Barça irá realizar um antigo sonho em unir a dupla Nico Williams e Lamine Yamal. Ambos são amigos e acumulam grandes atuações com a camisa da seleção espanhola.

Pelo time nacional, conquistaram a Eurocopa de 2024 sobre a Itália e atingiram a final da Liga das Nações neste ano.

Na janela de transferências da metade de 2024, o Barcelona tentou a contratação de Nico, mas não obteve sucesso.

Nesta temporada, o jovem de 22 anos completou 45 jogos pelo Bilbao, com 11 gols marcados e sete assistências.