Neymara Carvalho chega às quartas do Circuito Mundial de Bodyboarding

Neymara Carvalho encerrou sua participação na segunda etapa do Circuito Mundial de Bodyboarding 2025 nas quartas de final. A capixaba terminou em quinto lugar na classificação geral do Iquique Bodyboard Pro, em La Punta 2, em Iquique, no Chile. As disputas terminaram nesta segunda-feira.

Em busca da vaga na semifinal da categoria Profissional Feminina, nas ondas de Iquique, a pentacampeã mundial marcou 12.60 pontos contra 13.40 da carioca Nicolle Calheiros. Na sexta-feira, foi a melhor de sua bateria com 13.25 pontos, superando a também capixaba Maylla Venturin (12.25) e a japonesa Sara Abiko.

"Gostei muito da minha participação. Eu me senti ativa, produtiva. Eu queria mais, claro, fica com gostinho de quero mais. Mas tenho de reconhecer que minha adversária foi melhor nas quartas de final", afirmou Neymara.

"Agora é partir para a disputa do Circuito Cearense e trabalhar bastante para realizar o ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro, em setembro, e reencontrar todas as meninas do tour em casa", completou.

Próximos compromissos

A próxima competição de Neymara será no Brasil: volta ao mar na segunda etapa do Circuito Cearense, entre os dias 4 e 6 de julho, na praia de Taibinha.

No Circuito Cearense, Neymara estará participando das três etapas de 2025. A primeira foi em fevereiro, na Praia do Futuro, em Fortaleza, terminando em quinto lugar. A terceira está programada para 5 a 7 de dezembro, na Ponte Metálica, na Praia de Iracema, na capital cearense.

Já o ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro, etapa feminina do Circuito Mundial, será de 11 a 21 de setembro, em sua segunda edição no Espírito Santo.

Antes, nesta temporada, Neymara competiu na abertura do Circuito Mundial, no Marrocos, seguindo depois para a primeira etapa do Circuito Cearense. E participou do Slab Bodyboarding Contest 2025, no Pico D2, na Praia da Costa, em Vila Velha-ES, em um desafio inédito no País.